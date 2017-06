'Onderzoek nieuwe woonvorm senioren'

Twijfel over plek straatje Vermeer

18:07 Het is misschien een vraag waar nooit een zeker antwoord op komt: Waar heeft Johannes Vermeer toch zijn beroemde schilderij het Straatje van Vermeer op gebaseerd? Even leek dé locatie gevonden te zijn: de Vlamingstraat 40-42 in Delft. Maar die theorie van kunsthistoricus Frans Grijzenhout wordt opnieuw in twijfel getrokken.