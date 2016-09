Onlangs opgeknapte rolschaatsbaan is onveilig

Alhoewel sportwethouder Rabin Baldewsingh de opgeknapte rolschaatsbaan afgelopen zaterdag nog opende, laat de bovenste laag van de baan nu al weer los. Ook zit het niet goed met de balustrades. Er zou te veel ruimte zitten tussen de omheining en de baan. En dat zorgt voor een onveilige situatie.



Omdat de baan is afgekeurd, kan een wedstrijd van de Haagse rolhockeyclub EHRC Marathon komend weekeinde niet doorgaan. Pas als de herstelwerkzaamheden afgerond zijn en de baan opnieuw gekeurd is, zijn er weer wedstrijden toegestaan.



Verantwoordelijk

De gemeente is verantwoordelijk voor de baan en zou de boel dus moeten herstellen. Vanmiddag heeft een aannemer de baan geïnspecteerd en is er overlegd over uit te voeren reparaties. ,,Uiteraard betreuren we deze situatie, de rolvloer is nu juist aangelegd om de vereniging verder te helpen. We hopen dat de leden zo snel mogelijk weer met veel plezier kunnen sporten op hun eigen vloer'', aldus een woordvoerster van de gemeente.