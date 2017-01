Online condoleanceregister geopend voor agent Mario

Mensen die een bericht willen achterlaten, kunnen terecht op een speciale pagina voor Mario op een condoleancesite van uitvaartverzorger Monuta.



Condoleances die op andere online plaatsen, zoals de facebookaccounts van de politie-eenheid Den Haag zijn geplaatst, worden bij de condoleances gevoegd die op deze condoleancesite worden achtergelaten. Dat meldt de politie.



Uiteindelijk worden alle condoleanceberichten gebundeld in een boek dat aan de familie van agent Mario wordt overhandigd.



Rook

De 36-jarige politieagent uit Boskoop, die tijdens oudejaarsnacht werd aangereden op het Kaapseplein in Den Haag, overleed maandag aan zijn verwondingen. Volgens de politie was bij het ongeluk geen opzet in het spel en had de bestuurster van de auto slecht zicht door de rook van een vuur op de Hoefkade. Agent Mario werkte bij politiebureau De Heemstraat in Den Haag.