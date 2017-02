Online-petitie tegen Trump in de maak

Maar uitrusten was er ook gisteren nog niet bij. Hij en zeven vrienden zijn druk bezig met een online-petitie. Deze komt waarschijnlijk vandaag 'in de lucht'. ,,De link weet ik nog niet, maar hou de Facebook van Holland against Hate in de gaten of anders ons Twitteraccount @NLagainsthate'', legt Booij uit.



De medewerker van de Haagse PvdA zegt dat 'het de eerste keer sinds lange tijd is dat mensen ook echt zo massaal kwamen nadat ze op Facebook hadden aangegeven te komen'. ,,Veel mensen zijn ook serieus boos op Trump. Er vindt al langer uitsluiting plaats, maar als zelfs de leider van de vrije wereld het doet, dan komt de democratie in gevaar.'' Extra blij was Booij met de toeloop van kinderen en jongeren. ,,Die begrepen ook goed waar het om ging.''



In de loop van volgende week hoopt Booij de petitie aan te kunnen gaan bieden bij de Amerikaanse ambassadeur.