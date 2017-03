Online supermarkt verovert het westen

Online de boodschappen doen is al een tijd een bekend fenomeen. Een nog vrij onbekend fenomeen is online supermarkt Picnic, die momenteel alleen boodschappen bezorgt in Amersfoort, Almere, Leusden, Soest, Maarssen en Utrecht. Vanaf 2 april kunnen ook mensen uit Delft, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Nootdorp, Delfgauw en Den Hoorn hun boodschappen door Picnic laten bezorgen.



Het is voor het eerst dat Picnic op landelijk niveau uitbreidt. De planning is dat na de uitbreiding naar de hierboven genoemde plaatsen ook zal worden uitgebreid in onder meer Zoetermeer. Ook zal er een groter distributiecentrum worden geopend.