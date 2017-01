'Onze horizon verbreden als dj en producer'

Hoe begonnen jullie en wat was de aanleiding van het contract met Ace Agency?

,,Wij begonnen in 2015 als duo onder de naam 'The Galaxy'. Drie Nederlandse dj's genaamd Yellow Claw draaiden de muziek die wij maakten en hebben onze nummers zelfs uitgebracht op hun label. Dit werkte als een springplank. Op het moment dat je onder hun vleugels mee mag, kan je stappen maken in de muziekwereld. Veel gasten waarmee we optraden waren al onder de hoede van Ace Agency en waren erg positief."



Waarom zag Ace Agency een samenwerking met jullie wel zitten?

,,Ace was enthousiast over de act en onze motivatie en toekomstvisie speelden voor hen een belangrijke rol. Het eerste gesprek bij Ace Agency hadden we in december. Het klikte meteen en daarom hebben we alles nu al zwart op wit kunnen zetten."



Wat hopen jullie dat de samenwerking met Ace Agency gaat brengen?

,,We hopen op de tofste plekken van de wereld te mogen staan en grote artiesten te ontmoeten. Ons doel is onze horizon te verbreden als dj's en producers. Onze samenwerking met Ace is een mooie stap om uit te groeien tot een volwaardig dj-duo."



Hoe is je samenwerking met Lubach eigenlijk ontstaan?

,,Arjen had een relatie met mijn zus. Ik ken hem inmiddels een jaar of zes. Wij delen altijd al de passie om muziek te maken. We wisselden onze nieuwe producties vaak uit. Op een gegeven moment besloten we samen te werken. We vullen elkaar goed aan en samen is gewoon gezelliger dan alleen."