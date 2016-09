'Onze studenten moeten weten wie Mondriaan is'

'Word jij de Mondriaan van morgen?', luidt de slogan van de nieuwste campagne van onderwijsinstelling ROC Mondriaan. De posters zijn niet te missen, ze hangen sinds kort in bushokjes verspreid over de hele regio. De boodschap moet potentiële studenten naar de opleidingen in Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer lokken.



Gekke vraag misschien, maar denkt u dat jongeren van 16, 17 jaar eigenlijk wel weten wie Piet Mondriaan was?

,,Eerlijk gezegd denk ik dat een groot deel het niet weet. Ook veel van onze eigen studentenleggen de link niet eens met de befaamde schilder.''



Toch kiest u bewust voor een campagne waarin de kunstenaar een sleutelrol speelt...

,,Ja, omdat ik vind dat hij staat voor alles waar wij als school voor staan: hij was vakkundig, innovatief, ontwikkelde zichzelf en was betrokken bij alles wat hij deed. Zo zie ik onze studenten ook graag. Niet voor niets hebben wij de naam van onze school ooit verbonden aan Mondriaan.''



Maar ja, als niemand de campagne snapt, heeft het weinig zin, toch?

,,Juist wel, want ik wil dat jongeren Mondriaan leren kennen. Hij kan voor onze studenten een voorbeeld zijn. Kijk, niet zelden wordt het mbo gezien als minder. Door deze campagne maken we duidelijk dat ook mbo'ers dé Mondriaan in hun vakgebied kunnen worden. En dat ze denken: het is een voorrecht om hierte studeren.''



Dus u stuurt uw studenten nu 'voor straf' naar het museum?

,,Grappig dat u dat zegt, want het toeval wil dat we net een samenwerking zijn aangegaan met het Gemeentemuseum, dat natuurlijk een uitgebreide Mondriaancollectie heeft. Studenten kunnen daar straks stage lopen en onze modestudenten kunnen er inspiratie opdoen voor hun werk, want hun thema dit jaaris Mondriaan. Ook in onze burgerschapslessen krijgt Mondriaan een plek. Straks kent iedereen hem. Nou ja, bijna iedereen.''