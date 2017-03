Oog in oog met giga-pad in De Vogelkelder

En groot is hij, want met zijn 20 centimeter in lengte en zijn kilo aan lichaamsgewicht is hij niet te missen. Hij is nauwelijks in twee handen vast te houden. De Reuzenpad is neergestreken in het reptielengedeelte van de winkel.



Deze pad uit Zuid-Amerika is een van de grootste soorten kikkers ter wereld. Hij lijkt heel erg op de gewone pad die bij ons voorkomt, maar die blijft vele malen kleiner. En zo normaal als de Nederlandse pad is hij ook niet. Het schijnt ook zo te zijn dat als je aan deze pad likt, dit hallucinerende effecten heeft. ,,Het likken aan de pad hebben we bij Avonturia niet uitgeprobeerd, ook is hij nog niet gekust door onze vrijgezelle dames... maar genieten van dit bijzondere dier doen we wel!'' laat de dierenspeciaalzaak met een knipoog weten.