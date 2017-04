Ooggetuige roept op tot actie na gruwelijk ongeluk

''Lief mooi meisje. Vanuit mijn auto heb ik alles gezien. Hoe jij op je fiets in het voorjaarszonnetje reed op de voorrangsweg. Hoe ik nog makkelijk voor je langs kon gaan omdat je er nog lang niet was. In mijn binnenspiegel heb ik alles daarna gezien. Hoe de vrachtwagen achter me, tot mijn grote verbazing, doorreed. Hoe jij met open mond geraakt werd door de vrachtwagen. Hoe je wankelde. Hoe de chauffeur niet stopte, omdat hij het waarschijnlijk nog steeds niet doorhad. Hoe jij er volledig onder kwam. Hoe je eronder verdween.'' Zo begon een brief die deze krant ontving na een afschuwelijk ongeluk op 1 maart op de Plesmanweg, ter hoogte van het Hubertusviaduct. De brief stond bol van compassie met een 16-jarig meisje, dat het ongeluk als door een wonder heeft overleefd. Zoals de kennelijke ooggetuige verderop in haar literaire wanhoopskreet het trouwens ook opbracht om mee te leven met de 'nietsvermoedende vrachtwagenchauffeur' die ook misschien wel voor het leven is getekend.

Aandacht

Achter de brief schuilt Véronique, 24 jaar jong en goed bekend met de locatie van het ongeluk. Meer wil ze over zichzelf liever niet kwijt. Want zij was alleen maar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Haar is niks overkomen. Nou ja, behalve dan dat ze na het fatale moment totaal van de kaart was en vooral 's nachts daaraan nog vaak moet terugdenken. Ze gaat uiteindelijk toch akkoord met een interview met maar één reden: aandacht vragen voor de noodzaak om zo snel mogelijk iets te doen aan een volgens haar volstrekt onoverzichtelijk verkeersknooppunt. ,,Ik hoop zo dat de gemeente Den Haag daar maatregelen gaat treffen. Als je met de auto vanuit het centrum rechtsaf die brug overgaat, hebben fietsers daar voorrang. Dus je moet afremmen en over je schouder kijken. Maar hoewel je weet dat fietsers en brommers daar niet van links mogen komen, moet je er rekening mee houden dat iemand desondanks vanaf de andere kant komt aanrijden (iets wat bij het meisje op de fiets overigens niet het geval was, red.). Ik ken het punt goed en heb het al vaker bijna zien misgaan. Dus gemeente: doe iets!''

Adrenaline

Tijdens het pleidooi voor verbetering van de verkeerssituatie komt het ongeluk en haar reactie daarop als een boemerang weer terug. En vertelt ze wat ze in onderstaande bewoordingen kort na het ongeluk in een opwelling aan de krant had geschreven. Ik ben uit de auto gerend met mijn mobiel in de aanslag. '112 - daar red je hopelijk levens mee'. Totaal in paniek was ik, maar wel supersnel kunnen bellen uit een adrenaline reflex.



,,Ik was helemaal in paniek, maar je moet iets doen. Onmiddellijk handelen. Ik weet alleen nog dat ik ineens die telefoon in mijn handen had. Hij ging vier keer over, voor mijn gevoel een eeuwigheid. Gelukkig ging het daarna allemaal heel snel. Ik hoefde niks meer te zeggen. Ze hoorden aan mijn paniek wel dat het heel erg was. Enorm, zo druk als het daarna om me heen was.''



Nee, zelf heeft ze niet onder de vrachtwagen gekeken. Dat had de vrachtwagenchauffeur al gedaan. Begrijpelijk, hij moest zeker weten dat het slachtoffer niet ook nog bekneld zou liggen. Zelf kon Véronique alleen nog maar trillen. In het besef hoe kwetsbaar het leven is. ,,Dat weet je natuurlijk ergens altijd wel, maar als je het voor je ogen ziet gebeuren, dan is het wat anders. Dit meisje was kansloos.'' Het was vreselijk wat ik had gezien en ik heb nog gegil gehoord, maar dat stopte. Dat was het meest eng. Leeft ze nog?!!!!!! LEEFT ZE NOG ?!