'Ooievaarspasgebruikers moeten terecht kunnen bij Primera'

Politie redt leven verwaarloosde hond

14 februari Vel over been, ernstig ziek en poep en pis in het haar, zo lag een Stafford teefje op het snikhete balkon van een woning aan de Pieter Lastmanstraat in Den Haag. Het was haar redding dat de politie aan de deur kwam om een boete te innen bij de eigenaar, die ook nog twee dagen moest zitten. Hij kreeg er vandaag een veroordeling bij voor dierenmishandeling: 40 uur werkstraf.