Volgens Wijsmuller is de kwaliteit van de nieuwbouw niet goed te toetsen in de nieuwe opzet: ,,Als handhavende instantie moeten wij op tijd kunnen zien wat er misgaat. Volgens het huidige wetsvoorstel kan dat niet. Dan kun je dus alleen maar ingrijpen als het te laat is.''

Bouwtoezicht

Vorig jaar trok Den Haag al aan de bel na een proef met privaat bouwtoezicht. Daarbij bleek dat de keuringsrapporten oppervlakkiger zijn, ook kreeg de gemeente vaak geen opleverdossiers waardoor van 102 woningen niet te zeggen was in welke staat ze verkeerden: ,,Het risico bestaat dat nietsvermoedende bewoners, zonder het te weten, ondeugdelijke woningen hebben betrokken'', stond toen in de evaluatie. Begin dit jaar besloot Wijsmuller daarom om het bouwtoezicht weer in eigen hand te nemen zolang de nieuwe wet nog niet van kracht is.