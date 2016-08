Ook apotheek moet nu voor muziek betalen

Het gaat om apotheek Adelheid, aan het Heeswijkplein in Den Haag. Daar mochten ze aan de wachtende klanten altijd graag een rustgevend muziekje laten horen, zonder te beseffen dat componisten en tekstschrijvers in dat geval recht op een vergoeding hebben. Net zoals dat geldt als hun muziek in bijvoorbeeld café's en restaurants wordt afgespeeld.



Buma Stemra maakt tussen het één en het ander geen verschil. De organisatie die namens de auteurs optreedt, is simpelweg van mening dat het in beide gevallen gaat om het draaien van muziek in een 'professionele omgeving'. ,,De mensen die wij vertegenwoordigen hebben recht op die vergoeding'', laat Frank Janssen van Buma Stemra weten.



En daarbij is de organisatie echt niet over één nacht ijs gegaan, legt Janssen uit. ,,Hier is een zeer uitvoerig traject aan vooraf gegaan. Met brieven, herinneringen en deurwaarders.'' Als 'allerlaatste redmiddel' toog Buma Stemra naar de rechter om daar het faillissement van de apotheek aan te vragen. En trouwens ook dat van apotheek De Esch in Rotterdam, een vestiging die onderdeel uitmaakt van dezelfde apothekersketen: de Spanhoff Groep. Die laat weten dat de kwestie is opgelost.