Ook PVV steunt Guernaoui bij 'wethouderscoup'

Guernaoui heeft nu zicht op tien tot vijftien stemmen. Hij heeft er minstens 23 nodig. ,,Rachid woont in Den Haag, en is op de hoogte van de Haagse sores'', zegt PVV-politica Gerbrands in een toelichting. Eerder was al bekend dat Groep de Mos en Islam Democraten donderdag ook op Guernaoui zullen stemmen. Andere partijen houden de kaarten nog tegen de borst. Veel coalitiefracties en vrijwel alle raadsleden van D66 melden dat ze de formele kandidaat Saskia Bruines gewoon steunen.



Geheim

Maar volgens een ingewijde prefereren meer politici Guernaoui boven de formele kandidaat. ,,Dat zullen ze alleen niet allemaal hardop durven zeggen.'' De stemming over de opvolging van vertrekkend wethouder Ingrid van Engelshoven is geheim. Guernaoui leek zich neer te leggen bij het feit dat hij gepasseerd was, maar nu blijkt dat hij alsnog een poging waagt om op het wethouderspluche te komen.



Crisis

Berichten dat D66 zou dreigen met een breuk als Guernaoui het wordt, worden tegengesproken door fractieleider Robert van Asten. ,,Wij rekenen gewoon op de steun die is uitgesproken.'' De chaos rond de opvolging van Van Engelshoven is hoe dan ook een nachtmerrie voor de grootste partij van Den Haag. Als de rebellerende Guernaoui het tot het wethouderschap schopt, zal er waarschijnlijk een vertrouwenscrisis in de partij en de coalitie ontstaan. Als Guernaoui het verliest, zal zijn positie in D66 onhoudbaar zijn.