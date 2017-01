Ook Rotterdam en Utrecht krijgen fietsende wegenwacht

De ANWB begon de proef in augustus vorig jaar om te kijken of een wegenwacht op een elektrische fiets sneller ter plaatse zou kunnen zijn in het centrum van Den Haag dan een medewerker in een busje. Uit ervaringen, ook in de hoofdstad, blijkt dat zowel de ANWB-leden als de medewerkers positief zijn.



De fietsende wegenwachters doen hun werk overigens seizoensgebonden. Zo meldt een woordvoerder van de organisatie. ,,Ze werken van april tot en met oktober. In de winter vinden we het gezien de weersomstandigheden niet goed voor onze mensen om hun diensten op de fiets te draaien. Het moet wel veilig en gezond blijven.''



De verwachting is dat in juni de fietsende wegenwachten in Utrecht en Rotterdam aan de bak kunnen. Dan heeft elk van de vier grootste steden van Nederland één 'fiets-unit' van de Wegenwacht in bedrijf.