Op de bres voor zicht op vuurtoren

De vuurtoren zou bijna compleet aan het zicht worden onttrokken door de luxe nieuwbouwappartementen. ,,Vanaf de zuidkant kun je dan alleen nog het witte puntje zien. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van zo'n historisch icoon'', schampert omwonende Tom Verhagen van het buurtcomité dat de handtekeningenactie is gestart.



1861 mensen hadden gistermiddag hun handtekening al gezet. Het actiecomité Vuurtorenweg verwacht dat er nog flink wat bijkomen. ,,Deze week komen overal posters te hangen en gaan we langs bij lokale winkels'', vertelt actievoerder Verhagen.



Ontwerp

In december heeft projectontwikelaar KondorWessels een voorlopig ontwerp gepresenteerd aan omwonenden. 'Light Living Vuurtorenweg' wordt bijna twee keer zo hoog als het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat dat er nu staat, zo bleek. Daar schrokken omwonenden flink van. ,,Wij zijn niet tegen de woningen, maar wel tegen de hoogte.''



Volgens de bouwer is het plan inmiddels aangepast. Of het nu lager wordt, wil KondorWessels niet zeggen. ,,We houden ons aan het bestemmingsplan'', aldus een woordvoerder. Het definitieve plan wordt naar verwachting in april naar buiten gebracht. ,,We zijn nu in gesprek met welstand.''



In mei trok de politieke partij Groep De Mos al aan de bel over de plannen.