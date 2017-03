Op de millimeter precies kankercellen kapot stralen

Nog meer precisie

In het nieuwe centrum gebeurt dat met nog meer precisie dankzij de aanschaf van 'rotatietafels', die in steeds meer ziekenhuizen opgang doen. De arts kan de patiënt nu niet meer alleen naar links en naar rechts en naar voren en naar achteren bewegen, maar ook kantelen. Zodat de patiënt exact onder de straling komt te liggen.



,,Bestralen is millimeterwerk, want je wilt zo min mogelijk gezonde cellen 'kapot stralen'. Verkeerd zitten kan soms desastreus zijn'', weet Wiggenraad. ,,Bijvoorbeeld bij een tumor in het ruggenmerg. Mis stralen kan uitvalsverschijnselen veroorzaken.''



Een medewerkster gaat op de tafel liggen om hem te demonstreren. Ze draagt een speciaal op maat gemaakt masker, dat vastzit aan de tafel. Haar hoofd kan ze niet meer bewegen. Dan nog kan ze nét iets anders liggen dan de vorige keer. De tafel draait. Tot het exáct goed is. Van Egmond. ,,Het gaat soms om 0,5 millimeter.'' De tafel is 'bijzonder', vervolgt hij. ,,Het is net die extra stap.''



Het radiotherapiecentrum verhuisde onlangs van HMC Westeinde in de Haagse binnenstad naar HMC Antoniushove in Leidschendam, waar het ziekenhuis een kankercentrum heeft opgezet. Bijzonder aan de nieuwbouw is dat die bovengronds is; de meeste bestralingsbunkers liggen, de naam zegt het al, ondergronds.



Wiggenraad: ,,We zaten in de kelder, nu hebben we daglicht. Daar zijn we heel blij mee. Als je hier dan toch moet zijn, dan liever in een prettige sfeer. Daar ben je juist dan gevoelig voor.''



