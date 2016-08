Op een plastic plank de Noordzee over

,,Een van mijn doelen is om statiegeldheffing op PET-flessen op de politieke agenda te krijgen'', zei Merijn Tinga eerder. ,,In Nederland is dit aardig geregeld, maar de heffing zou hier ook moeten gelden voor de kleine flesjes. Plastic afval is wereldwijd een enorm probleem en de hoeveelheid neemt de komende decennia schrikbarend toe, zo is de verwachting.''



176 kilometer

Om 11 uur 's ochtends vertrekt Tinga vrijdag van Scheveningen. Het einddoel is Lowesoft in Engeland. Bedoeling is dat er in zes uur 176 kilometer wordt gevaren.



Hij doet de tocht niet in zijn eentje, maar samen met surfboardshaper Bram Hoogendijk. Ook varen er twee boten mee, waarvan een wordt bestuurd door bekende kok Herman den Blijker.