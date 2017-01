Op elke Haagse school een conciërge

Deze krant bracht onlangs nog het nieuws dat de werkdruk van leerkrachten op Haagse scholen enorm is toegenomen, omdat ze taken van wegbezuinigde conciërges moeten overnemen. Zo moest de koepel voor openbare basisscholen, De Haagse Scholen, door een miljoenentekort de afgelopen jaren fors snijden in het personeelsbestand.



Die ontwikkeling wordt nu een halt toegeroepen. De gemeente Den Haag wil dat in de toekomst elke Haagse school, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs, weer een conciërge krijgt. Deze worden ingevuld met circa 75 'rabinbanen', de gesubsidieerde arbeid die wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) afgelopen zomer presenteerde. Hiervoor trekt de gemeente Den Haag 1 miljoen euro uit.



Fietsenstalling

De nieuwe banen moeten conciërges worden 'in de breedste zin van het woord'. Ze mogen geen taken gaan uitvoeren die nu al door anderen worden gedaan. Naast de conciërges geeft de gemeente ook subsidie op andere ondersteunenden functies, zoals een klassenassistent of de bewaker van de fietsenstalling.