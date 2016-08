Op je blote voeten tientallen kilometers door stad lopen

Op het bijhorende facebookevenement hebben bijna twintig mensen aangegeven mee te doen met het festijn. 'Het gaat niet om tijd, het is geen wedstrijd', wordt op het sociaal medium het event beschreven. 'We lopen een mooie ronde van 42 kilometer door Den Haag en helpen elkaar door de moeilijke momenten heen.'



In eerste instantie was het de bedoeling dat de loop om 10.30 's ochtends van start zou gaan. Door het warme weer is besloten om een uur eerder te beginnen.



Glas

Onderweg gaan de lopers langs bij het Veeg- en Straatbedrijf op het Trekvlietplein. Daar worden de Haagse straatvegers bedankt die de straten schoonhouden en er zo voor zorgen dat de lopers geen glas in hun voeten krijgen.



De finish is 's middags rond drie uur op het Buitenhof.