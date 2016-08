Op naar legale wietteelt

,,Ik ben een gewone ondernemer die op een normale manier gecontroleerd wil worden'', zegt Gerard Smit. De Haagse coffeeshop-ondernemer is de Nederlandse softdrugspraktijk meer dan beu. Waarom mag hij wel wiet verkopen, maar blijft de inkoop illegaal?



Het is niet voor het eerst dat Smit die vraag opwerpt. Namens de Vereniging Haagse Cannabis Shops (VHCS) lobbyt hij al heel wat jaren voor de legalisering of regulering van de lokale wietteelt. Deze keer heeft de belangenorganisatie zelfs een heuse 'consultant public affairs' in de hand genomen. Een communicatiedeskundige die ook opdrachten uitvoert voor de gemeente en die in haar vrije tijd actief is voor het Haagse CDA, notabene een groot tegenstander van de legale wiet.

,,Eerlijk gezegd heeft het communcatiebureau wel even moeten nadenken of ze ons als klant wilde hebben,'' erkent Smit. ,,Uiteindelijk gingen ze akkoord, omdat we als belangenvereniging heel serieus bezig zijn. Ja, dat zien we wel als een vorm van erkenning.''



Het werkt ook prima, constateert hij tevreden. ,,Via zo'n officieel bureau leggen we makkelijker contact in en rond de gemeente. Inmiddels zijn acht politieke partijen bij ons langs geweest voor een werkbezoek. Dat is mooi, want vaak kent men de praktijk niet goed.''



De belangenvereniging heeft alle reden om weer een tandje bij te zetten als het om lobbyen gaat. De Tweede Kamer is nu - nipt - tegen legalisering van de wietteelt of gemeentelijke experimenten die daarnaar neigen. Maar dat kan na de Tweede Kamerverkiezingen in maart zomaar heel anders zijn.

Ook lokaal nemen de kansen toe. Een meerderheid in de gemeenteraad riep burgemeester Jozias Van Aarsten in maart op om een groot onderzoek te doen naar de misstanden rond illegale hennepteelt en naar de mogelijkheden om die succesvol aan te pakken.



Veel (linkse) partijen hopen na maart een stap verder te kunnen gaan. ,,Via de VVD houdt het kabinet de gemeenten die willen experimenteren met gereguleerde wietteelt nu nog tegen'', legt PvdA-fractieleiderMartijn Balster uit. ,,Dat zal na de verkiezingen hopelijk anders zijn. Wij zeggen: het mag straks wel een grammetje meer met het legaliseren van wietteelt.''

Als het om vooruitstrevend softdrugsbeleid gaat, voert D66 in het Haagse al jaren de troepen aan. De partij wil de teelt van cannabis en de aanvoer daarvan naar de coffeeshops legaliseren. ,,Die teelt is nu compleet overgenomen door criminelen'', moppert raadslid Hanneke van der Werf. Gereguleerde wietteelt helpt daar tegen en zorgt ook voor toezicht op de kwaliteit van de hennep. ,,Nederland liep jarenlang voorop met haar softdrugsbeleid,'' zegt ze. ,,Nu worden we voorbijgelopen.''



Het ideaalbeeld van D66 lijkt op wat de Haagse coffeeshops voor ogen hebben. Als de gemeente hen een vergunning geeft om onder toezicht wiet te telen, zijn de eigenaren eindelijk af van de 'illegale inkoop', zegt Gerard Smit. Niet langer lopen ze dan het risico gearresteerd te worden als ze buiten hun coffeeshop gepakt worden met cannabis die toch echt voor de verkoop bedoeld is. Ook zijn ze niet meer 'vogelvrij 'als er iets verkeerd gaat in de winkel. ,,Nu raak je je gedoogstatus kwijt en kun je gelijk inpakken'', weet Smit. ,,Want een gedoogstatus, da's niks.''