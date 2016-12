Op ontdekkingsreis met Haagse 'schatkaart'

In winkelstraten in onder meer het Regentesse- en het Zeeheldenkwartier is op steeds meer winkelruiten de sticker Officieel Haagse Schat geplakt. Dat is het werk van Marlies van der Kolk en Barbara van Rest, ondernemende vrouwen van in de dertig die via alle mogelijke sociale media willen laten zien dat er veel gebeurt in de stad.



,,Het is uit liefde voor Den Haag. We fietsen door de straten en zoeken persoonlijke, bijzondere verhalen", zegt Marlies. Op de website worden die blogs ondergebracht in de categorieën Haagse Happiness, Happies & Bakkies en Shop till you drop. ,,In veel buurten vinden we pareltjes die nog niemand kent." Zo is er aan de rand van de duinen Haagse honing te koop bij een bijenhouderij, kunnen kinderen zich ergens uitleven met vlinders en is er een plek waar je mensen ontmoet met 'passie voor het mediterrane gebied'.



Vereerd

Ze bezochten een kledingwinkel waar een vader en dochter T-shirts met maffe teksten maken. Ook die kreeg het predicaat Haagse Schat. ,,Ons initiatief is klein en lokaal. Ondernemers voelen zich vereerd", vertelt Marlies.



Om de ontdekkingsreis nog aantrekkelijker te maken zijn er nu op kurk cadeaubonnen ontwikkeld, in te wisselen bij winkels van de schatkaart. Volgens de website kan je die gewoon geven 'omdat je iemand een schat vindt'.