Op rolletjes

Enkele weken geleden kopte deze krant dat skateboards de toekomst zijn. Den Haag slibt dicht met auto's en in smalle straatjes zelfs door de fiets. Een draagbaar skateboard overbrugt de korte afstanden én zorgt eenmaal aangekomen dat het centrum haar charme niet verliest. Een skateboard hoef je immers niet te stallen.



Althans, dat vinden ze bij Stedenbaan, een samenwerking tussen de metropoolregio Rotterdam Den Haag en vervoerder NS. Toen ik dit hoorde was mijn eerste vraag: Zouden de heren en dames van Stedenbaan überhaupt ooit op een skateboard hebben gestaan? En zo ja, deden ze dit ook in de regen, toen de tegels transformeerden in een ijsbaan en de aarde ertussen in pap?



Ik toevallig wel en dat is meteen de reden waarom ik dit plan nooit zou hebben bedacht. Ook ik behoorde een paar jaar terug tot de groep twintigers die het longboard - een langwerpig skateboard - niet kon weerstaan. Een liefde die ontstond uit frustratie over een reeks gestolen fietsen.



Een 'fiets' die onder de arm mee kan wordt niet gejat, was mijn gedachte. Dus kocht ik een longboard. De (over)moed om die onder alle weersomstandigheden als vervoersmiddel te gebruiken kreeg ik er gratis bij. Tot ik het voor elkaar kreeg de tramrails op de Turfmarkt terug te koppen. Mijn wieltjes liepen muurvast.



Een situatie die mij, net als het idee van Stedenbaan, meteen deed denken aan Jan Peter Balkenende. Juist, de oud-premier die zijn eerste skateles pijnlijk op de tegels voor het Eindhovense stadhuis beëindigd zag.



Vermenigvuldig dat beeld met het aantal forenzen rond de vijftig in Den Haag en het MCH - pardon, HMC - Westeinde draait overuren.



Het moge duidelijk zijn: Jan Peter en ik hebben ons lesje geleerd. Hoewel ik niet uitsluit dat Balkenende nog steeds oefent in zijn garage, is mijn longboard inmiddels ingeruild voor het zoveelste stalen ros. Daarmee is niet representatief maar toch onomstotelijk bewezen: het plan van Stedenbaan leidt slechts tot betere tijden voor de fiets.