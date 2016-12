Op welke Top 2000-nummers stemde de Hagenaar?

Overeenkomsten Bohemian Rhapsody van Queen is en blijft de absolute nummer 1. In Den Haag, in Utrecht, in heel Nederland. Ook de bekende rockklassiekers Stairway To Heaven van Led Zeppelin, Heroes van David Bowie en Hotel California van de Eagles zijn gewoon in beide lijstjes terug te vinden. Zowel de landelijke als de Haagse lijst wordt afgesloten met het nummer Black van Pearl Jam (video).

Verschillen

Toch zijn er twee nummers in de landelijke top-10 waar de Hagenaars niet mee ingestemd hebben. Het blijkt dat 'ons mensen' niet dusdanig gek is op Nederlandstalige liedjes dat deze ook daadwerkelijk in de top-10 zouden moeten belanden. Waar Avond van Boudewijn de Groot op de landelijke zesde plek staat en Mag Ik Dan Bij Jou van Claudia de Breij op acht staat, daar komen in Den Haag God Only Knows van The Beach Boys (7) en Imagine van John Lennon (9) voor in de plaats.



Bekijk hieronder de Haagse en de landelijke lijst.