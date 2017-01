Op zoek naar familie na ziekenhuisopname Chuck

Griep

Wat wel bekend is over de gezondheid van de Haagse muzikant, is dat hij vorige maand geveld werd door de griep. Alexander Spoor maakte bekend dat Chuck hierdoor met de kerst geen muziek kon maken, terwijl hij tijdens dit soort dagen normaal gesproken juist goed verdient.



Spoor plaatste daarom een oproep op Facebook waarin hij mensen vroeg om geld te doneren zodat Chuck toch iets zou verdienen. Deze inzamelingsactie leverde uiteindelijk een bedrag van 4.750 euro op.



Of ziekte waar Chuck vorige maand aan leed verband houdt met zijn opname in het ziekenhuis is niet bekend. Ook is niet bekend hoe lang Chuck nu al in het ziekenhuis verblijft.