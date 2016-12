Op zoek naar mensen uit grote gezinnen

Wat is de achtergrond van uw project Verhalentafel?

,,Het is een reeks bijeenkomsten waarin wij met,veelal oudere, mensen op zoek gaan naar verhalen van vroeger. Vooral herinneringen die niet in boeken zijn terug te vinden.''



Deelnemers komen met vergeelde albums en schoenendozen vol foto's aandragen?

,,Vergeten foto's inderdaad. Ze worden verwerkt in zogenoemde Digi-Tales, korte filmpjes die uiteindelijk op de site haagseherinneringen.nl terechtkomen. Op die manier brengen we ouderen ook in contact met nieuwe technieken.''



Waarom het onderwerp grote gezinnen?

,,Omdat het vroeger vaak voorkwam. Kinderen moesten hun kamer delen met broertjes en zusjes. We willen laten zien hoe de aardappels werden geschild in een gezin met tien kinderen.''



Zijn daar wel foto's van bewaard gebleven?

,,Dat is de vraag. Zo heeft het Gemeentearchief maar twee foto's over dit onderwerp.''



Hoe kan je meedoen?

,,Wie uit een gezin komt van minimaal vijf kinderen kan mij bellen op 070-3534442 of mailen naar saskia.kuus@denhaag.nl.