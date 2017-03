Opa Scheer bracht geluk

Opa (Gerard) Scheer (24 juni 1919 - 14 februari 2017) gaf alle fotografen en aanbidders van Ana Ivanovic, een Russische toptennisster met de looks van een fotomodel, het nakijken toen hij aan het einde van een speeldag op een groot toernooi samen met haar een taxi naar het hotel nam. Opa Scheer was een vertrouwd gezicht voor álle spelers. Of het nu aankomend talent op de Metsbanen in Scheveningen betrof of internationale toppers.



Herenboer

Gerard was als vijfde zoon in een gezin van tien kinderen ter wereld gekomen in een boerenfamilie in Stolwijk, gelegen onder de rook van Gouda. Hij kende het boerenbedrijf van binnen en van buiten. Omdat zijn moeder jong overleed, leerde hij zich ook redden in het huishouden. Het boerenbestaan was eenvoudig maar zwaar.



Hoewel hij in mei 1940 de zwarte wolken van het bombardement boven Rotterdam zag hangen, was hij nog nooit in de stad geweest. Toen Gerard verliefd werd op de dochter van een herenboer, moest hij niet alleen haar hart veroveren maar ook dat van zijn aanstaande schoonouders. Als eenvoudige boerenzoon maakte hij niet veel kans.



Talent

Daarom solliciteerde hij naar de functie van calculator bij het Landbouw Economisch Instituut aan het Haagse Van Stolkpark. Zonder de juiste diploma's maar met een aanbevelingsbrief van de burgemeester en in het bezit van een groot talent voor hoofdrekenen, stapte hij in de trein naar Den Haag.



Na zijn sollicitatiegesprek wandelde Gerard in de richting van de zee en zag hij een aardig huisje in de Scheveningse Ankerstraat te koop staan. Van een eenvoudige boerenzoon was hij plots een huiseigenaar geworden met een goede betrekking. Gerard trouwde zijn Corrie en zou tot zijn pensioen bij het instituut blijven werken.



Ballotage

Na een ballotage, waarbij Gerard zijn loonstrookje moest komen overleggen, werden zijn drie zonen lid van de Metsbanen in Scheveningen, waar het gezin inmiddels in de buurt woonde. Tijdens tennistoernooien logeerden talenten als Menno Oosting, destijds nog een tiener, bij de familie en Gerard werd langzamerhand een fanatieke tennisfan.



Na zijn pensionering, en een periode waarin hij zijn zieke vrouw volledig zelf verzorgde, brak de tijd aan voor zijn passie: het volgen van alle nationale en internationale tennistoernooien. Het liefst vanaf de eerste rij. Met zijn jasje, dasje en een hoed was Gerard als supporter op leeftijd een opvallende verschijning. Hij nam, dik in de negentig, de trein naar alle uithoeken van Nederland om aankomend talent te zien spelen.



Toen hij op zijn 95ste een brief van de NS ontving met het verzoek om naar de koninklijke wachtkamer op Den Haag HS te komen, werd hij tot zijn verrassing onthaald als oudste gebruiker van de OV-chipcard en ontving hij een cheque van 500 euro.



Geluk

Met zijn zonen en hun echtgenotes, voor wie hij iedere dinsdag nasi rames kookte, vloog hij naar alle grote tennistoernooien. Van Australië tot Oekraïne. ,,Niet weggaan, opa", vroegen Nederlandse topspelers, die meenden dat opa's ouderwetse aanmoediging 'hup! hup!' hen geluk bracht. Soms moest daarom een ticket worden omgeboekt.



Hoewel Opa Scheer met zijn 97 jaar ietwat versleten was, verheugde hij zich zeer op zijn tweede dag van het ABN AMRO tennistoernooi in Ahoy toen hij, toch nog onverwacht, thuis en in alle rust overleed.