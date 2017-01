Opbloeien door dieren in WZH de Strijp

Update Voortvluchtige Hagenaar klem in spouwmuur in Vlaardingen

17:48 In een poging aan de politie te ontkomen had een 24-jarige man uit Den Haag in Vlaardingen gisteren een wel heel bijzondere schuilplek opgezocht. De man, die gezocht werd door de politie, verstopte zichzelf in de spouwmuur. Daarna kon hij geen kant meer op.