Opbrengst eerste vaatje naar... Make-A-Wish

De opbrengsten van de vaatjes zijn niet klein te noemen. Vorig jaar bracht de veiling 90.000 euro op. Stichting Het Vergeten Kind was toen het goede doel dat dat bedrag in ontvangst mocht nemen. Een jaar eerder werd het eerste vaatje geveild voor 53.000 euro.



Op dinsdag 13 juni wordt het vaatje geveild in Scheveningen. Wendy van Dijk verzorgt de presentatie van de veiling, zij is ook ambassadeur van Make-A-Wish Nederland.



Bus

Het Nederlands Visbureau en Make-A-Wish gaan zich samen inzetten voor 'Wish-on-Wheels', een speciale bus die zintuigen activeren. Hiermee willen de organisaties de wensen van kinderen vervullen die qua beleving jonger dan drie jaar zijn en een levensbedreigende ziekte hebben.



,,Door hen te bezoeken met deze bus kunnen we het kind en gezin een onvergetelijke beleving geven door hen in een veilige omgeving te laten genieten'', aldus Hanneke Verburg, directeur van Make-A-Wish. Agnes Leewis, directeur van het Nederlands Visbureau vult aan: ,, De 'Wish-on-Wheels' -bus kan van waarde zijn voor veel kinderen en hun ouders en we hopen daarom natuurlijk ook dit jaar weer op een mooie opbrengst om dit goede doel letterlijk en figuurlijk 'op weg te helpen'.''