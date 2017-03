'Opeens zijn wij de bad guys'

Ze waren de good guys. De jonge Hagenaars van dat sympathieke en kleinschalige strandhuisjesplan. Het hardwerkende duo dat naast voltijdsbanen en via crowdfunding na jaren voorbereiding een fijn bedrijf uit de grond had gestampt.



,,Met de strandhuisjes wilden we iets leuks creëren voor gezinnen. Iets moois ook voor onszelf én de stad'', vertelt Jeroen Struving. ,,We hebben met alles en iedereen overleg gevoerd: van overheden en ondernemers tot natuurclubs en politiek.'' Partner Patricia: ,,Ín het gebied en ván het gebied. Dat was het uitgangspunt.''



Hoe dat gaat? ,,Nou, we doen zaken met lokale bedrijfjes. De huisjes zijn gemaakt door bureau 070. De stoelen zijn door een bedrijfje uit de buurt bekleed met spijkerbroeken van Haagse kringloopwinkels. We doen activiteiten als de Zandmotorrun. En we hebben het Bloggershuis, dat we gratis beschikbaar stellen ter promotie van Den Haag.'' Daar kregen ze zelfs een reclameprijs voor. Jeroen lacht: ,,We wonnen van het Rijksmuseum.''