'Operatie Raamweg': extra P+R en fietsen

De P+R met honderd plekken is gevestigd aan de Rhône - naast Motorhuis Forepark - en is open van 26 maart tot en met 24 juni. Volgens de gemeente zijn er mogelijkheden om, bij gebleken succes, de Forepark P+R uit te breiden. De bestaande P+R's in Zoetermeer-Oost (gratis), Zoetermeer (gratis) en Hoornwijck (5 euro per dag) worden de komende tijd extra onder de aandacht gebracht van het publiek.



Omdat 'operatie Raamweg' een grote impact zal hebben op de verkeersdoorstroming in de hofstad, wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen het openbaar vervoer in te krijgen. Voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) die zich bij de gemeente hebben aangemeld komen bijvoorbeeld duizend 'HTM-probeerkaartjes' beschikbaar om werknemers in de bus of tram te krijgen.



Extra fietsen

Verder is met de NS afgesproken dat gedurende de dertien weken die de klus aan de verkeersader duurt vanaf Den Haag Centraal extra geelblauwe ov-fietsen worden aangeboden. Voor het mkb staan van eind maart tot september bij Centraal honderd stadsfietsen klaar. Met de fiets kan namelijk langs het wegwerk worden gereden.