Opheldering geëist over dood 14-jarige Luciano

Relatie

Verder zouden tussen zijn spullen concrete aanwijzingen zijn gevonden over een seksuele relatie met een volwassen man binnen de muren van de instelling. Voor de nabestaanden is niet duidelijk is of die relatie een rol heeft gespeeld en of die verder is onderzocht.



,,Inmiddels zijn bijna negen maanden verstreken zonder dat de nabestaanden enige toelichting hebben gekregen op het onderzoek. Zo ga je niet met nabestaanden om'', aldus Diekstra, die daarover een klacht neerlegt bij de bewindslieden van betrokken ministeries.



De ministeries zeggen pas op de kwestie te kunnen reageren na ontvangst van de brief.