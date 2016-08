Je zal er maar tussen hebben gezeten: de vechtscheiding die op 24 juni werd uitgevochten op de A4 tussen Den Haag en Leiden. Waarom is de politie pas ruim twee maanden later op zoek naar getuigen? Omdat ze zelf nog nauwelijks bekomen is van de schrik. Een Skoda en een BMW - het is meteen duidelijk waar de ruzie over ging- slingerden over een van de drukste snelwegen van Nederland. De echtelieden poogden elkaar letterlijk in de wielen te rijden.



Nu is het heden ten dage al bijna ondoenlijk om agressie in het verkeer te vermijden; de verkeersontmoeting tussen mensen is het afvoerputje van 's mens emoties geworden. Kun je het thuis niet kwijt, reageer het af in het verkeer. Ik hunker naar de tijd van bumperklevers, die kon je tenminste nog aan. Nu word je meteen rechts ingehaald en krijg je de vinger. Dit lokt dan weer de nodige irritaties uit bij andere verkeersdeelnemers die ook hun vinger laten spreken. Ik ken drie mensen die bij de dokter lopen vanwege een versleten middelvinger.



Ook Duinrell doet zijn naam ongewild eer aan: voor een flinke rel ben je aan het juiste adres in Wassenaar. Het Parate Peloton van de politie moest in actie komen - een geslaagd uitje, zullen we maar zeggen. Voor de agenten ter plaatse - die meteen werden belaagd door een groep alfa-apen - was de agressie dusdanig dat via de portofoon om 'assistentie collega' werd gevraagd. Een uiterste redmiddel dat niet zomaar wordt ingezet.



Hoewel Duinrell zijn best deed om de zaak op te lossen - bezoekers die ineens naar buiten moesten kregen hun geld terug én een nieuw entreebewijs - is de imagoschade groot. De slogan is immers 'Tiki-bad, daar kikker je van op'. Maar het Tiki is geen tikkie meer, eerder een kaakslag. De opkikker is een optater. Andermans geweld, je ontkomt er niet aan. Mild glimlachend op afstand blijven is de beste remedie; gebruik die vinger maar om achter je oren te krabben.