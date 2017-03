Oplichter opnieuw voor rechter wegens verduistering

Marcellino R. was geen onbeschreven blad toen hij bij Rialto en het Waarborgfonds kwam werken. Hij was voor de eerdere fraude al veroordeeld. Toch wond R. zich gisteren enorm op over de beschuldiging dat hij daarna weer 2,5 ton verduisterd zou hebben van zijn nieuwe bazen. ,,Het is absurd'', zei de ontkennende verdachte bij de Haagse rechtbank. ,,Ik ben een stoute jongen geweest, maar heb mijn lesje geleerd."



Halfbroer

Volgens het Openbaar Ministerie zou R. vanuit huis betaalopdrachten van het Waarborgfonds hebben vervalst. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat er bedragen gestort werden op rekeningen van onder anderen zijn halfbroer Gregory W.(39). Verder zou er geld overgeboekt zijn naar ene Isaac A. (50). R. weet echter van niets: zijn laptop was gehackt, beweert hij.



De drie maanden celstraf die de officier van justitie gisteren tegen hem eiste, heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten.

Tegen zijn halfbroer Gregory W. eiste de officier alleen 50 uur werkstraf. Isaac is wel schuldig, maar verdient geen straf, meent de officier van justitie.



De strafeisen liggen lager dan normaal, omdat de fraude al ruim vier jaar geleden is gebeurd. Wel wil de officier van justitie dat het gestolen geld wordt terugbetaald aan de gedupeerden.



Schijt

Alleen Gregory W. bekent schuld bij de rechtbank. Hij stuurde in 2012 al een sms'je naar Marcellino met de tekst: 'Ik schijt twintig kleuren als dit uitkomt.'



Isaac A. zei gisteren tijdens de rechtszitting van niets te weten. Hij stelde zijn rekening weliswaar beschikbaar, maar hij wist niet dat het gestorte geld van fraude afkomstig was.



De Haagse rechtbank doet op 31 maart uitspraak.