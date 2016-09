Opnieuw cel geëist tegen 'vieze' huisarts

Een andere vrouw die hij een baantje in zijn praktijk had beloofd, zou hij in een hotel in Rijswijk onzedelijk betast hebben. Volgens het OM had hij haar eerst met een drankje beneveld, en vervolgens haar kleren omhoog getrokken.



Eerdere eis

Eind vorig jaar moest de man al bij de Haagse rechtbank verschijnen en eiste het OM al negen maanden cel. De uitgeschreven arts, die een praktijk in Loosduinen had, ontkende de ontuchtbeschuldigingen. Hij zou op dagen van de vermeende ontucht bijscholing gegeven hebben aan andere artsen.



De rechtbank heeft laten onderzoeken of dit klopte. Volgens het OM blijkt uit het onderzoek dat de bijscholing niet heeft plaatsgevonden.



Uitspraak over de ontucht is over twee weken.