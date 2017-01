Opnieuw eigen schrijver voor Gemeentemuseum

Dit keer is het de beurt aan Mischa Andriessen. Hij treedt in de voetsporen van Miek Zwamborn, de eerste 'schrijver -in-de-residentie', zoals het project werd genoemd. Andriessen mag zes maanden lang overal zijn neus in steken, ook achter de schermen.



Het initiatief is bedacht door het museum en de Haagse schrijver Kees 't Hart om auteurs zich te laten inspireren door de collectie van het museum. Op die manier worden nieuwe verhalen bedacht in de vorm van poëzie of proza.



Nieuw

,,Ons museum zit vol mooie verhalen'', aldus directeur Benno Tempel. ,,Schrijvers herkennen en vertellen die als geen ander. Bovendien hoop ik dat er hierdoor iets nieuws wordt toegevoegd aan de collectie.'' Verhalen over een museum worden doorgaans vooral op een kunsthistorische manier verteld.



Andriessen is al bij de fotocollectie geweest en dat zette hem reeds aan tot een 'contrastvers'. ,,Daarin gaan de twee teksten de dialoog met elkaar aan'', vertelt hij.