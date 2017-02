Opnieuw minder inbraken in Rijswijk

Van alle woninginbraken vorig jaar in Rijswijk werd 10 procent opgelost. Dat is niet veel, maar het was toch een behoorlijke stijging in vergelijking met 2015, toen slechts in 5,7 procent van de gevallen de daders werden gepakt. ,,We zijn hierbij bijna altijd afhankelijk van meldingen van burgers", zegt de Rijswijkse politiechef Ronald Stoffer.Burgemeester Michel Bezuijen deed daarom gisteren bij de bekendmaking van de veiligheidscijfers op het gemeentehuis nogmaals een dringend beroep op zijn inwoners om de politie te helpen de criminaliteit in de gemeente terug te dringen. ,,Het is continu een gezamenlijke inspanning", aldus Bezuijen.



Het aantal misdrijven bleef stabiel: 3.441 in 2015, 3.443 vorig jaar. Dat de woninginbraken in vergelijking met het jaar daarvoor wel een kleine afname vertoonden, van 211 naar 189, stemde voorzichtig tot tevredenheid. De dalende lijn was eerder al ingezet, in 2014 werd er 247 keer ingebroken.



Het terugbrengen van inbraken in woningen heeft prioriteit in Rijswijk, omdat de impact van een dergelijk misdrijf op de gedupeerden meestal groot is. Tips van burgers die iets verdachts zien of horen, zijn derhalve van harte welkom. De politie benadrukte gisteren dat voor dergelijke meldingen het alarmnummer 112 mag worden gebruikt. Veel mensen zouden niet weten dat dat is toegestaan.