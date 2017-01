Opnieuw trots op Fahrenheitstraat

Aanspreekpunt

Op 18 februari opent een nog nader te bepalen wethouder de moderne kramen. Vanaf dat moment is 'de nieuwe Fahrenheitstraat' helemaal af, vindt ook Nico Koemans. Hij is eigenaar van Koemans Snacks en Broodjes en voor winkeliers in de straat het aanspreekpunt. ,,De aanloop in de Fahrenheitstraat was altijd al goed, maar het wordt drukker en drukker", weet hij. ,,De dorpse uitstraling, die steeds meer ontstaat vanwege de brede straten, de ingevoerde 30 kilometerzone en het zichtbaarder wordende centrale pleintje, spreekt het winkelend publiek aan. Steeds vaker hoor ik van Hagenaars uit andere wijken dan de Vogelwijk en Bomenbuurt dat ze hier naartoe komen om te winkelen. Winkeliers zijn al net zo enthousiast. Stonden een paar jaar geleden nog tien panden leeg, nu staan ze in de rij om zich hier te kunnen vestigen."



In de Fahrenheitstraat, met de lokale groenteboer en de bakker, maar ook met landelijke ketens als Albert Heijn, Spar en Zeeman, is er net als in de binnenstad voor ieder wat wils. Koemans ,,Maar er is één groot verschil: de ondernemers in deze winkelstraat staan heel dicht bij hun klanten. Die persoonlijke benadering spreekt mensen aan."



Remy Otten knikt bevestigend. ,,Ik loop vaak even met iemand mee om zijn of haar tasje fruit en groente naar de auto te brengen. En van een groot deel van onze oudere klanten hebben we de pincode, zodat we ze kunnen helpen met afrekenen."