Oproep onderwijswethouder: Maak brugklas van drie jaar

Er is in Den Haag al een aantal meerjarige, brede brugklassen, maar op de meeste scholen krijgt een kind slechts één jaar om zich te bewijzen. Na dat eerste jaar moet het verplicht naar het vmbo, de havo of het vwo. ,,Veel kinderen zijn dan nog volop in ontwikkeling. Voor hen komt die valbijl op hun twaalfde echt veel te vroeg'', meent Van Engelshoven (D66).



Achterstanden

Dit zou ongelijkheid in het onderwijs in de hand werken. Die vroege selectie is namelijk extra nadelig voor kinderen met achterstanden, blijkt ook uit een rapport van de onderwijsinspectie dat dit voorjaar verscheen. Hun ouders zijn vaak niet in staat te helpen of bijlessen te betalen, die een kind kunnen helpen aan een hoger schooladvies.



Deze scholieren hebben meer tijd nodig hun talent te ontdekken in een brede brugklas (bijvoorbeeld vmbo, havo én vwo samen), desnoods de hele onderbouwperiode, meent Van Engelshoven. ,,Dat doen ze bijvoorbeeld op het Dalton waar mijn eigen kind op school zat. Dat werkt goed.''



Schoolbesturen

Ze deed haar pleidooi gisteren ten overstaan van alle Haagse schoolbesturen van het voorgezet onderwijs tijdens de opening van het schooljaar in de Nieuwe Kerk. Niet toevallig is de bestrijding van onderwijsongelijkheid ook een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma van D66. Van Engelshoven schreef de hele onderwijsparagraaf.



Ze hoopt ook dat er in de komende kabinetsperiode meer aandacht komt voor 'stapelen' in het onderwijs: het opklimmen in schoolniveau. ,,Dat is ingewikkelder geworden. Scholen stimuleren het ook niet, omdat zij worden afgerekend op een langere verblijfsduur van leerlingen. Ik zeg: in plaats van het af te straffen moet de inspectie het juist waarderen. We moeten af van het idee dat iedereen op hetzelfde tempo door het onderwijs heen móet. Bij sommigen valt het kwartje nu eenmaal later.''



Startkansen

Dit najaar komt ze nog met een voorstel om álle Haagse kinderen van twee jaar de kans te bieden naar een professionele opvang te gaan. ,,Veel kinderen vallen tussen wal en schip. Als een van hun ouders niet werkt, is opvang te duur, maar ze vallen ook niet in de doelgroep voor voorschoolse educatie. Ik wil gelijke startkansen voor élk kind.''