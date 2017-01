Opslagplaats voor stropdassen gezocht

Met spoed zoekt Van de Ende een nieuw pand. Eind deze week moet hij de huidige opslagplaats aan de Paviljoensgracht in Den Haag leeg opleveren. Daar staan nu nog 150 bananendozen met stropdassen. ,,Ik hoop dat iemand plek heeft voor de dozen", zegt de kunstenaar. ,,Dat kan één opslagplaats zijn, maar met meerdere kleine plekjes ben ik ook geholpen."



Het afgelopen jaar maakte hij gebruik van het pand van wijkontwikkelingsmaatschappij WOM. ,,Die gaan ze nu verbouwen. Er komen appartementen in, dus voor die bananendozen is geen plek meer", legt hij uit. Zijn oproep op Facebook is al tientallen keren gedeeld, maar vooralsnog zonder resultaat. ,,Ik hoop dat zich snel een redder in nood meldt", aldus Van den Ende.