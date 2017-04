Opstootje bij Turks referendum in Den Haag

Update Turkse Nederlanders stemmen in Den Haag: 'Ik stem voor de toekomst'

15:35 Eén ding lijkt bij de stemmers duidelijk: er wordt vandaag gestemd voor een betere toekomst. Turkse Nederlanders kunnen vanaf 09.00 uur stemmen over het referendum van president Erdogan op drie plekken in Nederland. Eén van die drie is het GIA Trade & Exhibition Centre in Den Haag.