Opstootje en ME in actie bij anti-Trumpdemonstratie

De bijeenkomst zou eerst plaatsvinden op het Lange Voorhout bij de Amerikaanse ambassade. Maar door de duizenden aanmeldingen op het facebookevenement is besloten om uit te wijken naar het Malieveld, meldde de organisatie van Holland Against Hate eerder deze week.



Rond 16.25 uur begint het langzaam wat voller te worden op het Malieveld. Er zijn veel bordjes en spandoeken te zien tegen Trump, maar ook tegen de Nederlandse politiek. Zo loopt een groepje rond met een doek met daarop de gezichten van vier lijsttrekkers, met als bijschrift: 'Same shit, different asshole'. Wilders reageerde - in eigen stijl - op de demonstratie op Twitter. Naar schatting zijn zo'n 2000 mensen aanwezig bij het protest.



Even rond 17.20 uur vond een klein opstootje plaats bij de demo. Volgens getuigen ging het om een klein groepje dat 'stennis probeerde te schoppen'. Niemand raakte gewond en niemand werd vooralsnog aangehouden.



Even later probeerde een paar honderd demonstranten naar de Amerikaanse ambassade te gaan. Ver kwamen ze niet. De groep werd door de politie tegengehouden en kwam op de Prinsessegracht, dicht bij het Malieveld tegenover de ME te staan.