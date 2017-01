Optredens van UB40 en Level 42 tijdens Night at the Park

Behalve UB40 en Level 42 zal ook Garland Jeffreys optreden tijdens het Haagse muziekfestival. Dit laat de organisatie 'met bijzondere trots' via de website weten.



Night at the Park vindt op 24 juni plaats in het Zuiderpark in Den Haag. Muziek uit de genres new wave rock en pop staan centraal tijdens deze avond. 'Pak tijdens Night at the Park je kans om dit allemaal te herbeleven', is het advies van de organisatie aan de bezoekers van het festival. Zij kunnen vanaf 16 januari een toegangskaartje bemachtigen.