Opvang op scholen bij actie docent

Ouders die zich zorgen maken over waar hun kind dinsdag het eerste schooluurtje moet doorbrengen, zijn gered. De meeste scholen in de Haagse regio bieden tijdens de docentenactie dat eerste uur opvang.

Het overgrote deel van de docenten in de regio legt komende dinsdag het eerste uur het werk neer, zo blijkt uit een rondgang langs de Haagse scholenkoepels. Dat betekent dat ouders massaal een uurtje later naar het werk moeten, of een beroep moeten doen op buren of grootouders. Maar ook de scholen zelf bieden uitkomst. Ze zetten hun deuren eerder open of regelen opvang via kinderdagverblijven. ,,Het belang van het kind staat bij ons voorop’’, zegt bestuurder Gerard van Drielen van koepel SCOH.

Onderwijsvakbond AOb stelt dat scholen feitelijk niet verplicht zijn om voor opvang te zorgen. ,,Dat geldt alleen als er een les is, maar dat is er nu juist dat eerste uurtje niet’’, zegt een woordvoerder. ,,Zie het als een studiedag.’’ Desondanks valt de vakbond de scholen niet te hard af. ,,We zijn juist blij dat ze, samen met de ouders, de actie zo omarmen. Het gaat er ons uiteindelijk om een signaal af te geven naar de politiek, niet om de ouders te treffen.’’

Boos

Bij de scholenkoepels hebben zich nog nauwelijks ouders gemeld die boos zijn over de actie van de leraren. Ook bij de actiegroeperingen hebben zich nog geen boze ouders gemeld. ,,We merken wel dat nog steeds niet iedereen op de hoogte is’’, zegt basisschooldocent Marieke Faber namens PO in actie. ,,Maar als je uitlegt waar we voor staan, is er eigenlijk altijd begrip.’’

Faber: ,, We vertellen dan dat de werkdruk omlaag moet en de salarissen omhoog.’’ De basisschooldocenten vinden het niet eerlijk dat de salarissen in het voortgezet onderwijs aanzienlijk hoger zijn.

Naast het actieuurtje is er dinsdagmiddag nog een manifestatie op het Malieveld. Deelnemende scholen sturen elk een leerkracht en een ouder die ter plekke een petitie aan premier Mark Rutte overhandigen.

De leerkrachten hopen dat er in het regeerakkoord aan hun eisen tegemoet wordt gekomen. Zo niet, dan verharden de acties, zo waarschuwt de woordvoerder van de vakbond. Hij wilde nog niet vertellen wat er dan staat te gebeuren. ,,Achter de schermen denken we er al wel over na. We willen de politiek nu eerst de ruimte geven om met een goed plan te komen.’’