Oranjehotel krijgt miljoen voor herinneringscentrum

In de Tweede Wereldoorlog was het Oranjehotel een Duitse gevangenis waar Nederlands, die zich verzetten tegen de Duitsers, werden opgesloten voor verhoor en berechting. De gevangenschap werd voor de meesten opgevolgd door vrijlating. Bij andere gevangenen volgden verdere gevangenschap of executie op de Waalsdorpervlakte. Uit het hele land hebben naar schatting zo'n 25.000 mensen in het Oranjehotel vastgezeten.



Er bestond al langere tijd de wens om van de cellenblokken een museum te maken. Eind 2015 besloot het Haagse college van b en w om geld bij te dragen, waardoor die wens werkelijkheid werd. Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kan het herinneringscentrum nu werkelijk gerealiseerd worden.



Starten

,,Het is een enorme klus om de financiën voor het Herinneringscentrum bij elkaar te krijgen. Dankzij een groot aantal bijdragen van overheden en sponsoren is een groot deel van de financiering rond, zodat we begin 2016 konden besluiten om te starten'', aldus voorzitter Dineke Mulock Houwer. ,,Dankzij deze financiële bijdrage kunnen we nu echt verder en we zullen nu meer cellengangen en cellen kunnen behouden en het informatiecentrum van betere, modernere communicatie- en educatiemiddelen kunnen voorzien."



De voorbereiding voor de bouw is inmiddels gestart. In de loop van dit jaar beginnen de daadwerkelijke bouwactiviteiten. De opening van het Herinneringscentrum is voorzien eind 2018.