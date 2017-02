Organist: 'Dit pronkstuk moet toch iedereen kunnen zien'

De Nieuwe Kerk is een van de meest markante monumenten in Den Haag, gebouwd in 1656. Het orgel stamt uit 1702 en is gemaakt door Johannes Duyschot, een beroemdheid die ook muziek bracht in de Amsterdamse Westerkerk.



In 1867 is het orgel gerestaureerd door Christiaan Gottlieb Friedrich Witte. De laatste grote verbouwing was in 1977, toen het orgel werd uitgebreid met een pedaaltoren. Kenners duiden het instrument als 'parel van de Gouden Eeuw'.



Veertig jaar later lopen we met organist en orgelbeheerder Hero de Boer door de Nieuwe Kerk, maar bij binnenkomst is er van dat juweel weinig te zien. Het instrument gaat schuil achter een groot geluidsscherm. De schilderingen van bijbelse taferelen op de panelen kleuren dof in het zonlicht dat door de ramen naar binnen straalt. Het geheel hangt in een donkere hoek zonder spots.



Oude leer

Hero de Boer wijst naar boven. ,,Dit pronkstuk moet toch iedereen kunnen zien.'' Met geld uit het orgelfonds kunnen de schilderingen lichter gemaakt worden. Verder moet er een flexibel scherm komen, dat je opzij kunt schuiven. En het orgel moet een grote onderhoudsbeurt ondergaan met het stofvrij maken en vervangen van het oude leer. De hangende tussenwanden in de kerk zijn nodig voor de akoestiek. De Nieuwe Kerk is een populaire evenementen- en concertzaal. Kamerorkesten treden er graag op vanwege de akoestiek.