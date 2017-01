Oud-conciërge in 1 klap multimiljonair

Overal naartoe

Zijn 59-jarige flatgenoot Eric Dekker won samen met zijn vrouw Carla met twee loten 946.612 euro ('net geen miljonair') en is dolgelukkig. Over de telefoon roept hij vrolijk tegen een familielid: ,,Zeg maar waar je naartoe wil, je kan overal naartoe." Hij heeft ook andere plannen met zijn prijs: ,,Ik ga als eerste mijn huis afbetalen. Stoppen met werken doe ik nog niet. Ik heb nu zes jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf en daar ga ik gewoon nog even mee door.''



Net verhuisd

Niet alleen de flatbewoners hadden prijs; buurtbewoners uit het postcodegebied hadden ook geluk. In totaal wordt 49,9 miljoen verdeeld in postcodegebied 2555. Zo ontving buurtgenote Sandra Halle afgelopen week een brief met de mededeling dat ze 'ergens tussen de 1.000 en 25.000 euro' zou kunnen ontvangen. ,,Ik ga er niet vanuit hoor, dat ik 25.000 euro met mijn twee loten win. Maar ik vind het wel heel spannend.'' De moeder van het gezin met twee kinderen heeft overigens geluk dat ze überhaupt in de prijzen valt: ,,We zijn drie maanden geleden verhuisd en eigenlijk heb ik net op tijd onze loten naar onze nieuwe postcode overgezet."