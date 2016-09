Oud-kraker in een coalitiekorset

De HSP is onvoorspelbaar, klagen anderen. Onbetrouwbaar zelfs. Een afspraak met jullie wethouder Wijsmuller betekent niks: de fractie kan zomaar tegenstemmen.

,,We spraken in het begin af dat er een open bestuurscultuur zou komen. De gemeenteraad moest een eigen rol krijgen. Als anderen dat nu ineens niet willen, zeg ik: sorry hoor, maar dat was wel de afspraak.''



Dus de afspraak is: we maken geen afspraken?

,,Nou ja, we hebben inmiddels natuurlijk wel geleerd om niet op de dag van een raadsdebat nog met een motie te komen die anderen overvalt. En we houden ons aan het collegeakkoord.''



Maar als Wijsmuller zijn collega complimenteert met het plan voor het Internationaal Park in Den Haag is het toch merkwaardig dat zijn eigen fractie er daarna gehakt van maakt?

,,Het college vergadert wekelijks, over zúlke stapels papier. Dan kan je toch niet verwachten dat Joris vooraf alles met ons doorneemt. Dat kan niet. We weten op hoofdlijnen wat er in het stadsbestuur besproken wordt, maar je kunt niet alles tot ver achter de komma afstemmen.''



Jullie zullen blijven verrassen, is de boodschap aan de rest?

,,Als je alles vooraf afkaart, heb je toch geen gemeenteraad meer nodig? Tuurlijk moet je niet als een stel idioten alle kanten op gaan, maar kom op: geef die gemeenteraad nou de ruimte.''



De keerzijde is: als Wijsmuller niet kan beloven dat jullie instemmen, zullen andere partijen ook niet meer applaudisseren voor zijn ideeën.

,,Dat is een risico: als je een afwijkend standpunt kiest, slaan ze misschien terug bij een ander punt waar je zelf steun voor zoekt.''



Deze politieke constellatie moet een worsteling zijn.

,,Het is een bijna dagelijkse strijd ja.''



Is dat eigenlijk wel leuk?

,,Nou, ik houd wel van een beetje strijd. Maar ik heb ook wel echt mijn rust nodig om een beetje bij te komen van de politiek. In weekeinden en vakanties probeer ik helemaal los te komen, te ontstressen. Dan maak ik muziek thuis, speel ik gitaar, drink ik een biertje. Lekker ontspannen. Maar daar moet ik echt mijn best voor doen.''