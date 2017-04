Oud-militair Revis marcheert het liefst nog een tijdje door

Het Haagse stadsbestuur is een team dat uitstekend samenwerkt. De wethouders plaatsen het belang van de stad steevast voorop: ,,Het is geven en nemen'', klinkt het monter bij VVD-wethouder Boudewijn Revis. Voor het eerst sinds de coalitiecrisis over Legoland spreekt de hoofdrolspeler uitgebreid met deze krant. De vijfpartijencoalitie struikelde bijna over de komst van de attractie naar Scheveningen. PvdA-bestuurder Rabin Baldewsingh sprak van 'verraad' en was zo boos op Revis dat ze elkaar bijna twee weken niet spraken.



Maar wie Revis de eerste tien minuten hoort praten, denkt dat die Legocrisis een grote boze droom was. Er is niks aan de hand, is de nuchtere boodschap van de voormalig militair (twee keer uitgezonden naar Bosnië) en oud-Defensiewoordvoerder.



Die teamgeest van u is meer een wens dan een constatering. Nog steeds zijn er 'therapeutische sessies' over die kwestie, vernemen wij.

,,Nou, we hadden dinsdag een collegevergadering in een goeie sfeer hoor. Voor ons allemaal geldt: we willen samenwerken in het belang van de stad. Dat is niet altijd even makkelijk. De vorming van deze coalitie van vijf partijen was een 'hell of a job', maar het werkt. Het besturen van de stad lukt nog steeds.''



Veel collega-politici zien Revis als de militair die niet wijkt van zijn missieplan, ook niet als het - zoals bij het voorstel voor een mega Internationaal Park - beter zou zijn dat juist wel te doen.



Houdt u niet te lang vast aan verliezende strategieën? De groenlobby ziet u als bomenkiller.

,,Hoezo verlies? Het Internationaal Park hadden we inderdaad eerder kunnen aanpassen, ja. Maar verder lopen mijn projecten goed: de Kust Gezond op Scheveningen draait, het KJ-Plein gaat van start, het Kerkplein pakken we aan, de Binckhorst en het Noordeinde worden mooier. En het groenbeleid staat. Tegen de activisten zeg ik: laten we het gewoon eens met de waarheid proberen. Den Haag wordt groener, het aantal straatbomen stijgt.''

