Oud pestfilmpje Zoetermeer zorgt opnieuw voor ophef

Een middelbare scholier wordt opgewacht door een groepje jongens, onder een brug vlakbij het Alfrink College in Zoetermeer. Een zenuwachtige glimlach op het gezicht van de jongen vertelt zonder woorden dat hij vreest voor wat er zal komen. Het duurt niet lang of zijn angst wordt bewaarheid. De scholier wordt van zijn fiets getrokken, zijn pet weggesmeten en hij krijgt een paar fikse trappen. 'Laat me met rust' zegt hij een paar keer. Uiteindelijk grijpt een automobilist in. 'Als je een vent bent, doe je zo ook met mij.'



Het filmpje verscheen vorig jaar voor het eerst op youtube. Dat was vlak na het incident met de jongen. Vrij kort daarna zijn de beelden van internet verwijderd, maar sinds zondag is het opnieuw op youtube en op facebook te vinden. Dinsdag rond de middag was het filmpje alleen op YouTube al 45.000 keer bekeken. Kijkers reageren woest en op het Zoetermeerse Alfrink College heeft directeur Erik Brunings ongeruste emails van ouders ontvangen.



Nadeel

,,Uitermate vervelend dat dit nu weer opduikt,'' reageert hij. ,,Dit is hét grote nadeel van sociale media. Het kan steeds weer terugkomen. En je kan er niks tegen doen.''