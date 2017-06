Oud-PVV’er Van Doorn gaat islampartij leiden

Hij wordt door het bestuur als kandidaat naar voren geschoven, zo maakte de Haagse islampartij zojuist via Twitter bekend. De leden van de PvdE moeten de voordracht nog wel goedkeuren.

Van Doorn volgt fractieleider Abdoe Khoulani op die bij twee voorgaande gemeenteraadsverkiezingen de partij aanvoerde.

Opspraak

Khoulani raakte onlangs niet - voor de eerste keer - in opspraak. Een groep schoolkinderen op bezoek bij de SGP-fractie in de Tweede Kamer betitelde hij op Facebook als ‘toekomstige kindermoordenaars’ en ‘zionistische terroristen in wording’. Ondanks een storm van kritiek nam hij geen afstand van zijn woorden.

In 2014 was het ook al raak. Destijds schreef Khoulani op Facebook: ‘Leve Isis, op naar Bagdad’. Later trok hij zijn steun aan de terroristische groepering in en bood hij zijn excuses aan in de gemeenteraad.

Verbindend

Volgens Arnoud van Doorn hebben de incidenten rond Khoulani niets te maken met de keuze van het partijbestuur voor hem als kandidaat-lijsttrekker. ,,Mijn naamsbekendheid speelde een rol. En ook het feit dat ik geen stroming binnen onze achterban vertegenwoordig heeft mij geholpen. Het bestuur ziet mij als de meer verbindende persoon.’’

Arnoud van Doorn zat eerder in de Haagse gemeenteraad namens de PVV. Niet lang nadat hij vanwege financiële perikelen was gestopt, maakte hij bekend dat hij zich bekeerd had tot de islam.